Мелкого домушника обязали заплатить за кражи

Преступнику придется выплатить в доход государства крупную сумму.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел очередное уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. В его «послужном» списке уже имелся обвинительный приговор за кражу, согласно которому он был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Указанный штраф осужденный полностью оплатил, но с преступного пути не сошел. Его вновь обвинили в совершении краж, по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

В его уголовном деле фигурировало несколько эпизодов преступной деятельности. Причем кражи крупными не назовешь. Преступник брал все, чем только можно поживиться. Так, в одном случае он около трех часов ночи забрался в салон чужого автомобиля и похитил оттуда автомагнитолу стоимостью чуть менее 3000 рублей.

В другом случае около часа ночи он незаконно проник в чужой дом, выломав входную дверь. Брал все, что попадалось под руку. Так, его главной добычей стали бензиновый триммер для покоса травы и алюминиевый бидон объемом 20 литров. Кроме того, домушник при помощи пассатижей срезал по всему дому электрические провода, включая 9-метровывй провод от холодильника. Общая стоимость похищенного составила 9437 рублей.

В третьем случае так же ночью преступник забрался в строящийся дом, откуда похитил электрический степлер и вновь срезал провода. В данном случае материальный ущерб, причиненный преступлением, был оценен в 4309 рублей. Подсудимый вину в совершении преступлений по всем трем эпизодам признал в полном объеме, пояснив, что не помнит всех нюансов совершенных им краж. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и по приговору, вынесенному ранее Свердловским районным судом, подсудимому было окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

ИА «Орелград»