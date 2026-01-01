Орловчанку обязали вернуть семейный капитал

Женщина умудрилась получить его по подложным документам.

Решение ранее вынес Заводской районный суд города Орла, рассмотревший уголовное дело в отношении местной жительницы. Оно было заведено по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантку признали виновной в совершении двух эпизодов крупного мошенничества. Как следует из материалов дела, женщина решила приобрести у неустановленного следствием лица некие документы, которые могли бы помочь ей оформить право на пособия и другие социальные выплаты.

В частности, выплаты из федерального и областного бюджета положены в случае рождения детей. И речь идет не только о пособии на ребенка, но и о семейном капитале. Законным способом обналичить материнский капитал невозможно, но эти средства разрешено тратить по нескольким направлениям. В том числе на приобретение жилья, в котором будет прописан и будет проживать ребенок, за рождение которого выдан материнский капитал. Орловчанка об этом знала, вот только необходимого ребенка у нее не было.

И тогда она за 120 тысяч рублей купила липовую справку о рождении ребенка и липовое же свидетельство о рождении. Из подложных документов следовало, что они были выданы якобы многофункциональным центром предоставления государственных услуг района Измайлово, а ребенок якобы появился на свет вне стен медицинского учреждения. Расследование показало, что орловчанка в действительности ребенка не рожала. Человека, продавшего ей липовые документы, сейчас ищут, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

А на покупательницу липовых документов завели два дела, поскольку с их помощью она провернула аферу. Она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, представив подложные документы.

Она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала – якобы для погашения за их счет долга по договору займа, взятого на приобретения жилья. Продолжая реализацию преступного плана, она решила взять заем в кредитно-потребительском кооперативе на строительство жилого дома на участке, расположенном на территории Орловского муниципального округа.

Женщина съездила в офис кооператива и заключила договор на крупную сумму. Кооператив перевел деньги на ее банковский счет, после чего аферистка отнесла договор займа в госведомство и завершила оформление сделки с погашением долга за счет материнского капитала. Попутно она таким же образом оформила пособия на несуществующего ребенка. Позже суду и следствию она рассказала, что детей у нее нет и никогда не было, а о возможности приобрести фиктивные документы она узнала от случайной знакомой, которая и подсказала ей, как связаться с продавцом.

Суд признал ее виновной по двум эпизодам мошенничества и по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, установив испытательный срок на два года, в течение которого она должна доказать свое исправление. Кроме того, осужденную обязали вернуть похищенные деньги: в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области в счет возмещения материального ущерба выплатить 737 тысяч рублей, в пользу департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области – еще 233 тысячи рублей.

