В Орле отмечают 160-летие композитора Калинникова

Уроженцу Орловщины посвятили специальную выставку.

С 5 по 20 января 2026 года в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка музыкально-нотной литературы «Василий Сергеевич Калинников: 160 лет со дня рождения композитора». В составе экспозиции будут представлены книги и очерки о жизни и творчестве композитора, нотные издания: симфонии, инструментальные сочинения, фортепианные пьесы для детей, вокальные сочинения, знаменитая «Элегия», хоры на слова русских поэтов и духовные хоры.

«Композиция также знакомит с грамзаписями сочинений композитора, – рассказали в «Бунинке». – Особое место занимают диски композитора с хоровыми произведениями, симфонической музыкой, и знаменитые симфонии Калинникова. Его поэтическая музыка прошла сквозь года, покорив своей искренностью, красотой мелодий и сердечностью. Василий Калинников продолжил традиции русской музыкальной классики».

Василий Калинников родился 1 (13) января 1866 года в селе Воины Орловской губернии, сейчас это Мценский район Орловской области, а умер 29 декабря 1900 года (11 января 1901 года) в Ялте. Образование получил в Орловской духовной семинарии, где начал обучаться музыке и некоторое время дирижировал хором. Впоследствии учился в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, периодически играл в театральных оркестрах на скрипке, фаготе или литаврах, занимался переписыванием нот, чтобы заработать себе на жизнь.

В Крым он уехал в 1893 году, поскольку у него проявились признаки туберкулеза. Калиников похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте. В Орловской области чтят его память. Так, его имя носит музыкальная школа, возле которой установлен памятник композитору. Именем Калинникова названы улицы и скверы не только в Орле, но и во Мценске и в Ялте. А на вокзале в Орле установлены башенные часы, которые с 1968 года играют мелодию из Первой симфонии Калинникова.

«Среди его самых знаменитых произведений – симфоническая картина «Нимфы», «Серенада» для струнного оркестра, кантата «Иоанн Дамаскин» и множество романсов. Позже на свет появились две знаменитые симфонии. Приглашаем посетить выставку, посвященную отечественному композитору, уроженцу Орловского края Василию Сергеевичу Калинникову, который смог стать знаменитым не только в России, но и во всем мире», – подытожили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»