Орловца оштрафовали после попытки «побега»

Нетрезвый мужчина пытался вырваться из отдела полиции.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Советский районный суд города Орла. В качестве потерпевших по данному делу проходили сразу двое сотрудников полиции. А само дело было заведено в отношении местного жителя по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия к представителям власти). Преступление было совершено в июне 2025 года. Около десяти часов вечера в дежурную часть УМВД России по города Орлу поступило анонимное сообщение о повреждении неизвестным автомобиля, припаркованного на улице Приборостроительной.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Они смотрели территорию и обнаружили во дворе мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники полиции предъявили ему свои служебные удостоверения, представились, разъяснили, зачем они прибыли, а также пояснили гражданину, что он совершает административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ, то есть находится в общественном месте в состоянии опьянения.

После этого на служебном автомобиле мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него начали составлять административный протокол. Однако нетрезвый гражданин явно был против этого, так как около трех часов ночи попытался сбежать из отдела полиции. Двое полицейских попытались пресечь попытку «побега» и поместить задержанного в камеру. Оба были в форменном обмундировании.

Нетрезвый орловец несколько раз ударил каждого из стражей порядка, причем одному из них умудрился болезненно выкрутить палец, а второго с силой ударил ногой в грудь. Подсудимый свою вину признал в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимого как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Назначая вид и размер наказания, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи. В результате дебошир получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»