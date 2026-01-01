В Орловской области введена льгота для профсоюзов

Вступили силу сразу два обновленных региональных закона.

В Орловской области вступили в силу поправки, внесенные ранее депутатами Орловского облсовета в статьи 3 и 6 Закона «О налоге на имущество организаций» и статью 5 Закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, на 2026 год установлена налоговая льгота в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 60 процентов для профессиональных союзов и их объединений и ассоциаций. Льгота введена в отношении зданий, строений, сооружений и помещений, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Кроме того, до 31 декабря 2026 года включительно продлен срок предоставления налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения в отношении: организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории Орловской области; организаций, учредителями которых выступают муниципальные образования Орловской области (в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, социального обеспечения, физической культуры и спорта).

Аналогичная льгота продлена на год для организаций в отношении объектов газораспределительных сетей, вновь созданных и введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года в рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Такое же право на льготу имеют государственных медицинские организации региона – в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за ими на праве оперативного управления.

«Срок предоставления налоговой льготы в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 50 процентов для организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, продлен до 31 декабря 2026 года включительно», – напомнили аналитики.

ИА «Орелград»