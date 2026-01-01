Питьевое водоснабжение улучшилось в Орловской области

Однако имеются неблагополучные районы по организации зон санитарной охраны.

В последние годы отмечается тенденция к улучшению состояния источников централизованного питьевого водоснабжения Орловской области. Показатель удельного веса подземных источников, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе из-за отсутствия зоны санитарной охраны, не превышает среднероссийский уровень. По данным правительства региона, в Орловской области численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, достигла уровня 99,96 процента, нецентрализованным – 0,04 процента. Населенные пункты, получающие привозную воду, в области отсутствуют.

«Неблагополучными районами по организации зон санитарной охраны централизованных источников питьевого водоснабжения являются Залегощенский (39,3 процента), Краснозоренский (27 процентов) и Корсаковский (24,4 процента) районы, – следует из данных проведенного в регионе мониторинга. – Показатель неудовлетворительного качества воды подземных источников по санитарно-химическим показателям превышает среднеобластной уровень (15,4 процента) на 13 административных территориях: в Болховском, Глазуновском, Знаменском, Кромском, Колпнянском, Малоархангельском, Сосковском, Свердловском, Троснянском, Урицком и Хотынецком районах, Орловском муниципальном округе и городе Орле».

Кроме того, на девяти административных территориях регистрировалось превышение среднеобластного уровня, который составляет 2,4 процента, по микробиологическим показателям: в Болховском, Глазуновском, Малоархангельском, Свердловском, Урицком и Шаблыкинском районах, Орловском муниципальном округе и городе Орле. К слову, в Орловской области формируется поверхностный сток рек Волги, Дона и Десны, а также аккумулируются подземные воды Московского артезианского бассейна.

Водоснабжение населения Орловской области осуществляется из подземных источников. Западная, центральная, восточная и северо-восточные части региона используют задонско-оптуховский, воронежско-ливенский и саргаево-семилукский водоносные комплексы. Юго-западная и восточная части области используют для водоснабжения апт-сеноманский водоносный горизонт или воронежско-ливенский водоносный комплекс.

ИА «Орелград»