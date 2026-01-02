На Орловщине школьный маршрут проложили по бесхозной дороге

Удивительный факт вскрыли в Покровском районе.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по исковому заявлению прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Покровского района. Прокурор обратился в суд в порядке статьи 39 Кодекса административного судопроизводства. В обоснование заявленных требований он указал, что ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что в октябре 2025 года постановлением администрации Покровского района был утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. В него включена, в том числе, автомобильная дорога «2-я Васильевка-Покровское – Мухортово». Протяженность этой дороги составляет 10,8 километра, из которых 8,16 километра – с асфальтобетонным покрытием, а 2,64 километра – с грунтовым покрытием. По указанной автодороге пролегает маршрут школьного автобуса.

В июне 2025 года между администрацией Покровского района и ООО «Покровская коммунально-транспортная служба» был заключен контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Указанным контрактом предусмотрено и содержание автомобильной дороги общего пользования «2-я Васильевка-Покровское – Мухортово». Однако прокуратура вывила удивительный факт: право собственности на указанную автомобильную дорогу администрацией Покровского района не зарегистрировано, проект организации дорожного движения не разработан.

«Отсутствие государственной регистрации права собственности на автомобильную дорогу создает препятствие в осуществлении государственного контроля за техническим состоянием дорог, безопасностью дорожного движения и применении мер ответственности в случае выявления несоответствия состояния дорог установленным правилам и стандартам», – посчитали в прокуратуре, добавив, что сложившаяся ситуация влечет за собой нарушение прав и законных интересов неопределенного круга граждан, в том числе несовершеннолетних.

Случись на бесхозной дороге авария, связанная с неудовлетворительными дорожными условиями, отвечать будет некому. Да и расследование любого другого происшествия будет сопряжено с трудностями, поскольку проект организации дорожного движения на указанном участке отсутствует. При этом по бесхозной дороге возят школьников. «Суд считает установленным, что ответчиком не предпринято соответствующих мер для государственной регистрации автомобильной дороги общего пользования местного значения», – следует из вынесенного решения. Администрацию Покровского района обязали в срок до 31 декабря 2026 года совершить все необходимые действия для регистрации права муниципальной собственности на спорную дорогу.

ИА «Орелград»