Лимит для определения цены патента будут определять по-новому

Изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.

С 1 января 2026 года в Орловской области, как и по всей России, по-новому будет определяться лимит по доходам для применения патентной системы налогообложения (ПСН). Из информации Федеральной налоговой службы следует, что отныне будет производиться поэтапное снижение предельного значения величины суммы доходов от предпринимательской деятельности. Так, в 2026 году оно составит 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов рублей, в последующие годы – 10 миллионов рублей.

«То есть налогоплательщик утрачивает право на применение патента с 2026 года, если за 2025 год или в течение 2026 года его доходы превысили 20 миллионов рублей, – поясняет ФНС. – Если же налогоплательщик одновременно применял ПСН и УСН (упрощенную систему налогообложения), при определении величины доходов от реализации учитываются доходы по обоим специальным налоговым режимам».

Соответствующие поправки были внесены в федеральное законодательство, из-за чего пришлось в оперативном режиме вносить корректировки и в региональное законодательство. И депутаты Орловского облсовета сделали это на декабрьской сессии. Они приняли решение о признании утратившей силу части 3 статьи 3.2 Закона «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения».

Теперь уже утратившая силу норма как раз и устанавливала ограничение предельного размера доходов от реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка 0 процентов. И предел этот составлял 30 миллионов рублей. Парламентарии особо отметили, что признание резко устаревшей нормы утратившей силу не повлечет дополнительных расходов из средств областного бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов Орловской области.

ИА «Орелград»