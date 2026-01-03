На Орловщине будут платить за сдачу норм ГТО

Единовременные выплаты получат лучшие из лучших.

Положение о порядке назначения и выплаты единовременных премий главы Мценского района утверждено местными властями. Выплаты положены учащимся учреждений образования, расположенных на территории Мценского района, и являются формой морального их поощрения и материального стимулирования. Награждать деньгами учащихся будут за высокие достижения в учебе, творчестве, спорте и исследовательской деятельности. А основная цель инициативы заключается в поддержке способных и талантливых детей.

Единовременные премии главы положены особо отличившимся учащимся. Причем введена своего рода тарифная сетка. Например, премии положены победителям, призерам и лауреатам всероссийских и межрегиональных, зональных спортивных соревнований, конкурсов, смотров, выставок, фестивалей и других мероприятий, представлявшим Мценский район. За первое место или диплом 1-й степени размер премии составит 2300 рублей, за второе место или диплом 2-й степени – 1725 рублей, за третье место или за диплом 3-й степени – 1150 рублей.

Победителям, призерам и лауреатам областных мероприятий будут платить по 1150 рублей за первое место, по 805 рублей – за второе место, по 575 рублей – за третье место. Денежные бонусы предусмотрены и для команд, представляющих Мценский район. На соревнованиях высокого уровня: по 920 рублей каждому участнику команды, занявшей первое место, по 805 рублей каждому участнику команды, занявшей второе или третье место. На соревнованиях и прочих мероприятиях областного уровня: по 517 и 430 рублей каждому участнику соответственно. И есть еще один интересный пункт: обладателям золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будут единовременно выплачивать премии в размере 575 рублей.

ИА «Орелград»