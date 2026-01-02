Запрет на азартные игры исчез из областного законодательства

Новые федеральные нормы сделали его просто бессмысленным.

Азарта в Орловской области не стало после того, как депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях признали утратившими силу некоторые законодательные акты Орловской области и отдельные положения законодательных актов регионального значения. Так, одна из таких поправок была разработана в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Этот закон с 1 января 2026 года относит налог на игорный бизнес к федеральным налогам и сборам.

Соответственно, теряет правовой смысл закон Орловской области от 10 мая 2012 года № 1343-ОЗ «Об установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской области» и все внесенные в него за последние годы изменения. Поэтому региональный закон № 1343-ОЗ было решено признать утратившим силу с 1 января 2026 года. Впрочем, подавляющее большинство жителей региона этого не заметят.

Кроме того, вступили в силу изменения, внесенные в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах. Эти новшества упраздняют нормы о свидетельствах о постановке на учет в налоговом органе. В связи с этим депутаты Орловского облсовета приняли законопроект, синхронизирующий в этом отношении региональные правовые нормы с федеральными.

«Таким образом, факт постановки на учет налогоплательщиков в налоговых органах будет подтверждаться единым документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Принятому депутатами облсовета сразу в двух чтениях. – Наряду с выпиской из реестра налогоплательщиков постановку на учет также будут подтверждать: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»