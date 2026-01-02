Резервистов для работы в мэрии Орла отберет комиссия

Члены комиссии вправе устанавливать дополнительные критерии отбора.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Орла Юрий Парахин утвердил порядок формирования резерва управленческих кадров администрации города Орла и руководителей подведомственных ей муниципальных учреждений. Как следует из документа, «формирование резерва осуществляется в целях восполнения кадрового потенциала управленческих кадров администрации города Орла и руководителей муниципальных учреждений наиболее компетентными и высококвалифицированными специалистами, способными профессионально и эффективно осуществлять управленческую деятельность в сфере муниципального управления».

Формирование отбора кандидатов осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится прием пакета документов от кандидатов, которыми могут быть и действующие чиновники мэрии, претендующие на повышение статуса и руководящий пост. На втором этапе с каждым кандидатом поработает специальная комиссия, в состав которой обязательно включается глава того структурного подразделения, на место которого, собственно, и метит кандидат.

Мэр Юрий Парахин также утвердил положение о работе такой комиссии, которая является постоянным коллегиальным совещательным органом. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации города Орла. Она получила право организовывать и проводить совещания и рабочие встречи, запрашивать информацию у структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий и учреждений, организаций коммерческого сектора, общественных объединений, привлекать к своей работе представителей научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Комиссия принимает решение по каждому кандидату простым большинством голосов, ее решение оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Кандидат не подлежит рассмотрению на заседании комиссии в случае представления документов не в полном объеме или с нарушением правил оформления, либо в связи с его несоответствием требованиям к должности, по которой формируется резерв, а также в связи с ограничениями, установленными действующим законодательством.

Оценивать претендентов будут по ряду критериев, также утвержденных мэрией, хотя комиссии разрешено, в пределах ее полномочий, устанавливать «иные критерии». Прежде всего, соискателя проверят на его соответствие квалификационным требованиям для замещения высших и главных должностей муниципальной службы либо должности руководителя муниципального учреждения. Например, под оценкой профессиональных и личностных качеств понимается «признак, оценочный показатель наличия знаний, умений и навыков, необходимых для замещения должности».

В целом, оценка состоит из трех этапов: анализ представленных им сведений о себе, получение общедоступной информации о кандидатах из других источников и индивидуальное собеседование. В личной беседе комиссия, к примеру, должна проверить, знает ли кандидат основы Конституции РФ, законы и указы президента, основы управления и организации труда и делопроизводства, нормы делового общения и правила деловой этики. Комиссия учтет даже самооценку кандидатом его уровня профессиональных знаний и умений, мотивы служебной деятельности, активность его гражданской позиции и т.д.

