40 тысяч рублей выделили на развитие болховского архива

Объем финансирования в полтора раза уступает среднеобластному уровню зарплат.

В Болховском районе начала действовать муниципальная программа «Развитие архивного дела на 2026-2027 годы». Ее целями заявлено создание оптимальных условий для обеспечения сохранности документов в архиве, удовлетворение информационных потребностей граждан, органов местного самоуправления города Болхова и Болховского района, организаций и общественных объединений, дальнейшее развитие информационных технологий в архиве, сохранение и увеличение качественного состава кадров.

Из бюджета Болховского района на реализацию мероприятий программы планируется выделить всего 40 тысяч рублей – по 20 тысяч рублей в год. Для сравнения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области, по данным Орелстата, в сентябре 2025 года составила 62 614 рублей. Впрочем, большинство запланированных программой мероприятий указаны как не требующие финансирования.

А финансовые средства планируется направить на косметический ремонт архивохранилищ. По данным авторов программы, на хранении в местном архиве находится более 41,2 тысячи дел, из них документы постоянного срока хранения в 89 фондах –15,6 тысячи, по личному составу в 133 фондах – 24,9 тысячи, а также 51 дело научно-технической документации и 587 фотодокументов.

«В настоящее время помещение архива не во всем соответствует требованиям к архивам, хранящим документы постоянно, – признают авторы документа. – Из-за недостатка бюджетного финансирования многие проблемы архивного дела района остаются нерешенными. Архивный фонд комплектуется документами организаций. В связи с реорганизацией и ликвидацией организаций возросла передача документов в архив на хранение».

Анализ показывает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится. Ожидается, что в ближайшие два года поток документов немного спадет, но архив уже столкнулся с проблемой нехватки свободных площадей. К слову, за последние годы местный архив принял и обработал 6837 различных запросов. В 2019-2024 годах это был целый поток, ежегодно архив обрабатывал свыше 1,1 тысячи запросов. Самая высокая обращаемость касается фондов районной администрации и администрации города Болхова, колхозов и совхозов, государственной нотариальной конторы, пенсионного фонда.

К примеру, людям требуются справки об их работе в определенных организациях, необходимые для оформления пенсий. «Столь высокая нагрузка на документы данных фондов не могла сказаться на их состоянии. Необходима реставрация обложек дел, что потребует дополнительных материальных затрат, и затрат рабочего времени», – следует из аннотации к программе.

ИА «Орелград»