Двое орловцев устроили разборку с использованием биты

Чтобы подраться, они отправились на пустырь.

Житель Свердловского района избежал наказания по уголовному делу, фигурантом которого он стал при любопытных обстоятельствах. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении преступления против личности. Следствие установил, что данный гражданин повздорил с мужем его родной сестры. Поводом для ссоры стал электрический рубанок, принадлежащий обвиняемому.

Последний обвинил родственника в том, что тот сломал инструмент, и вызвал его разобраться. А чтобы не пугать местных жителей, предложил ему отправиться в безлюдное место. Родственник согласился, и вскоре мужчины на автомобиле выехали за пределы деревни. Выбрав подходящее для драки место, они схватили друг друга за шеи и начали бороться. Но борьба очень быстро переросла в бои без правил.

По версии следствия, владелец сломанного рубанка сбегал к автомобилю и вернулся назад с «неустановленным предметом, похожим на деревянную бейсбольную биту». После чего четыре раза ударил оппонента «неустановленным предметом, похожим на деревянную бейсбольную биту», используя его в качестве оружия. Удары пришлись по рукам потерпевшего, которые тот поднял вверх, чтобы защититься.

На этом разборка закончилась. Хозяин рубанка успокоился и отвез избитого родственника обратно домой. Потерпевший обратился за медицинской помощью, так как от ударов битой у него оказались сломаны руки. Медики оценили эти повреждения, как травмы, причинившие вред здоровью средней тяжести и повлекшие за собой длительное расстройство здоровья потерпевшего. О происшествии узнала полиция, после чего было заведено уголовное дело.

Однако «бейсболисту» повезло, так как родственник его простил. Уже при рассмотрении судом уголовного дела от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Потерпевший пояснил суду, что обвиняемый полностью возместил ему причиненный ущерб, претензий к обвиняемому он больше не имеет. Государственный обвинитель не возражал, и суд в итоге прекратил уголовное дело.

ИА «Орелград»