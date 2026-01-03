Окружные власти ожидают умеренного развития промышленности

Аналитики дали сдержанный прогноз на три года вперед.

В Орловском муниципальном округе в 2026-2028 годах ожидаются умеренные темпы развития промышленности. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития территории. Так, по оценкам местных властей, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах достигнет в 2026 году 36,8 миллиарда рублей, в 2027 году – 38,9 миллиарда рублей, в 2028 году – 41,3 миллиарда рублей.

Ежегодный темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах составит в 2026 году – 105,88 процента, в 2027 году – 105,72 процента, в 2028 году – 105,94 процента. Итоги 2025 года будут подведены позже. Пока же озвучена предварительная оценка. Согласно ей по итогам 2025 года объем отгруженных товаров собственного производства в округе составит 34,8 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,4 процента.

По данным Орелстата, в промышленной отрасли Орловского муниципального округа зарегистрировано 158 хозяйствующих субъектов с общей численностью работников более 3,5 тысячи человек. Основу местной промышленности составляют предприятия обрабатывающих производств. Их вклад в формирование общего объема выпуска промышленной продукции оценивается почти в 94 процента.

Основными предприятиями пищевой промышленности на территории округа являются Звягинский крахмальный завод и ООО «Элита-Маркетинг». Производством лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, занимаются АО «Санофи Восток» и ФКП «Орловская биофабрика». Основными предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий считаются ООО «ОСПАЗ» и АО «Северсталь Стальные Решения».

По оценкам окружных властей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2024 году составил: в сфере добычи полезных ископаемых – 102,8 миллиона рублей (101,35 процента к уровню предыдущего года); в сфере обрабатывающих производств – 30,6 миллиарда рублей (106,19 процента); в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 286,6 миллиона рублей (106,05 процента); в сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,7 миллиарда рублей (98,48 процента).

