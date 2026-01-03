Юным художникам разрешили бороться с терроризмом

Областные власти расширили перечень номинаций ежегодного конкурса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу, профилактику экстремизма и терроризма». В частности, введена дополнительная номинация конкурса – «Лучший рисунок» (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники).

Сменился и организатор конкурса. Если раньше этим занималась администрация губернатора и правительства Орловской области, то теперь данные функции возложены на сотрудников регионального управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов. Оно входит в структуру недавно образованного департамента региональной безопасности Орловской области.

Отныне конкурс предусматривает четыре номинации. Помимо лучшего рисунка, это также «Лучшие видеоматериалы» (телевизионные, художественные и документальные фильмы, видеоролики), «Лучшая художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи) и «Лучшая фотография» (фотография, векторная графика, фоторепортаж – отражение одного события в 3-4 фотографиях).

Кстати, церемония награждения по итогам конкурса в торжественной обстановке проходит ежегодно на заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области. А победители в каждой номинации награждаются не только благодарностью губернатора, но и довольно щедрыми денежными премиями. Участие в конкурсе вправе принимать орловцы, достигшие возраста 14 лет и старше: учащиеся и студенты, имеющие место жительства на территории Орловской области, творческие коллективы, в том числе коллективы авторов.

Целями конкурса являются: формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу, воспитание у молодежи разных народов, религий и конфессий позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие в Орловской области многообразия культур, формирование благоприятных условий для взаимодействия личности, социальной группы и общества в сфере молодежной культуры, образования и досуга, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину, а также повышение межэтнической и межконфессиональной информационной культуры и даже пропаганда здорового образа жизни.

ИА «Орелград»