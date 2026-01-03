Муниципалитеты смогут получать деньги на концессии

Утвержден порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Вступило в силу постановление правительства Орловской области «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) за счет казначейского инфраструктурного кредита». Обзор документа провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Согласно условиям нового документа так называемые иные межбюджетные трансферты направляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Данные средства выделяются на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и включенных в перечень, утвержденный правительством Орловской области.

«Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами правительства Орловской области, – отмечают аналитики. – Определены условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе использование муниципальным образованием трансферта».

Указанные средства разрешается тратить на: закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; бюджетное инвестирование; предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также муниципальным унитарным предприятиям – на их вложения в объекты капитального строительства, которые будут находиться муниципальной собственности; финансирование муниципального участия в рамках концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

«Предоставление трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого департаментом с муниципальным образованием. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых являются трансферты, проводится департаментом и органом государственного финансового контроля Орловской области», – добавили аналитики. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Орловской области, был утвержден законом о бюджете региона. На 2026 год он установлен в сумме 20,996 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 19,261 миллиарда рублей и на 2028 год – в сумме 19,439 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»