Орловский бизнес задолжал 121 миллиард рублей

Аналогичную сумму при этом задолжали ему самому.

Орелстат рассказал о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-октябре 2025 года. Сообщается, что на конец отчетного периода совокупная кредиторская задолженность в регионе составила 121,045 миллиарда рублей. Просроченная доля финансовых обязательств оценивается в 2,469 миллиарда рублей, что составляет 2 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, по состоянию на конец октября 2024 года и на конец сентября 2025 года доля просроченных долгов оценивалась в 2,1 процента.

«Дебиторская задолженность на конец октября 2025 года составила 121,695 миллиарда рублей, из нее просроченная – 3,076 миллиарда рублей, или 2,5 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец октября 2024 года – 1,5 процента, на конец сентября 2025 года – 2,9 процента)», – информирует Орелстат.

Кроме того, статистики оценили рентабельность орловского бизнеса, которая в этом году выглядит не столь хорошо, как годом ранее. Так, по итогам января-октября 2025 года 95 предприятий региона, из числа подлежащих статистическому наблюдению, имели убыток, совокупная сумма которого составила 6,975 миллиарда рублей. С положительным финансовым результатом сработали 197 предприятий, получивших совокупную прибыль в размере 35,393 миллиарда рублей.

Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций является положительным и составляет 28,418 миллиарда рублей. В Орелстате напомнили, что приведенные сведения не учитывают субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации.

ИА «Орелград»