Орловца отправили на исправление после расправы над другом

Поводом для конфликта стала неудачная шутка.

Обращен к исполнению обвинительный приговор Советского районного суда города Орла в отношении местного жителя, устроившего «разборку» на дачном участке. Причем потерпевшим стал его друг. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Инцидент произошел в июне 2025 года на территории одного из садовых товариществ.

Как следует из текста приговора, в тот день подсудимый вместе со своей супругой пришел на дачу к своему другу, соседу по даче, который как раз занимался дачными делами. Гость вызвался ему помочь. Во время работы приятели устраивали небольшие перерывы, во время которых потребляли спиртные напитки. А вечером произошло недопонимание – друзья повздорили из-за того, что один принял за неудачную шутку. Они вышли за пределы дачного участка, где подсудимый набросился на своего друга с кулаками.

Сначала он нанес ему два удара по лицу, из-за чего потерпевший упал на землю. После этого подсудимый продолжил избивать товарища, серьезно повредив тому один глаз. Досталось от него и супруге потерпевшего, которая пыталась разнять мужчин – она получила два удара кулаком. После избиения подсудимый место происшествия покинул, но вскоре был задержан полицией. Впоследствии обвиняемый пытался помириться с другом и даже возместил ему причиненный моральный вред, выплатив 450 тысяч рублей.

Но суд, учитывая серьезные травмы потерпевшего, не нашел оснований для прекращения уголовного производства в связи с примирением сторон. А вины подсудимого была доказана, в том числе показаниями свидетелей. Он получил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием из его заработной платы 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»