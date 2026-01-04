Более 2,7 миллиарда рублей потратят в Орле на дороги

Финансовые параметры дорожной программы утверждены на 2026 год.

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы» обновила мэрия. Согласно новой редакции документа объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 14,084 миллиарда рублей. Из них финансирование 2026 года запланировано в объеме 2,712 миллиарда рублей, 2027 года – 1,217 миллиарда рублей. Из федерального бюджета город Орел получит на дороги в 2026 году 80,627 миллиона рублей, из средств Дорожного фонда Орловской области – 1,877 миллиарда рублей, а из своего бюджета добавит еще 754,256 миллиона рублей.

«За период 2022-2027 годов реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 163,48 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 41,8 процентных пунктов», – говорится в актуализированном паспорте программы.

Тем временем во Мценском районе власти обновили свою дорожную программу. Ее действие тоже рассчитано по 2027 год включительно. Общие затраты на реализацию запланированных работ составят 413,123 миллиона рублей, в том числе в 2026 году – 97,672 миллиона рублей. По итогам реализации программы доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района должна составить 31,87 процента (475,09 км).

Также планируется ликвидация транспортного разрыва по автомобильным дорогам с твердым покрытием, ведущим к 28 населенным пунктам с населением более 700 человек. Планируется и увеличение на 20 процентов обеспеченности населенных пунктов и 5 процентов проживающего в них населения круглогодичным всепогодным автомобильным сообщением. Ремонт дорог также должен привести к сокращению времени реагирования экстренных оперативных служб для оказания помощи населению при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Согласно официальным данным протяженность 814 автомобильных дорог общего пользования местного значения Мценского района и улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений составляет 1490,589 км, при этом асфальтовое дорожное покрытие составляет 149,152 км. Еще 273,74 км – это дорожное покрытие из щебня, 18,947 км – дорожное покрытие из железобетона и цементобетона, 1048,75 км – автомобильные дороги с грунтовым покрытием. В настоящий момент 33 населенных пункта Мценского района с населением более 200 человек не обеспечены всепогодным подъездом по автодорогам с грунтовым покрытием, протяженность которых составляет 101 км.

ИА «Орелград»