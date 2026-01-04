Правила добровольной сдачи оружия обновили в Орловской области

Постановление губернатора вступило в силу с 1 января 2026 года.

Изменения в «Порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства» своим постановлением внес губернатор Андрей Клычков. Прежде всего, изменилась зона ответственности. Если раньше данную сферу курировала администрация губернатора, то теперь эти функции возложены на недавно образованный департамент региональной безопасности. А курирует данную сферу теперь заместитель губернатора Юрий Савенков, который, впрочем, контролировал эту сферу и на посту главы регионального УМВД, с которого он перебрался в администрацию области.

«Денежное вознаграждение выплачивается в течение 20 рабочих дней со дня принятия департаментом решения о выплате денежного вознаграждения путем перечисления денежных средств на счет гражданина, изъявившего желание сдать предметы вооружения, открытый в отделении кредитной организации», – говорится в обновленном порядке. Постановление губернатора вступило в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что оружие у граждан принимают органы внутренних дел и Росгвардия. По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно обратиться в дежурные части территориальных органов УМВД области или в центры лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по региону. Например, в 2025 году орловцы на возмездной основе сдали росгвардейцам 52 единицы оружия, в основном охотничьи ружья.

«Если вы нашли либо обнаружили оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, современные или времен Великой Отечественной войны, незамедлительно сообщите об этом в полицию, – напоминает пресс-служба УМВД. – Во избежание несчастных случаев соблюдайте осторожность при обращении с данными предметами. Действия лица, не сдавшего найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в полицию, а также допустившего передачу вышеперечисленных предметов другим лицам, подпадают под действие статьи 222 УК РФ».

В соответствии с постановлением правительства Орловской области, выплаты предусмотрены за сдачу оружия, пороха, боеприпасов, а также основных частей огнестрельного оружия. Так, выплата за сдачу незаконно хранящегося боевого ручного стрелкового оружия составляет 15 тысяч рублей за единицу; охотничьего пневматического и огнестрельного гладкоствольного оружия – 8 тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрены выплаты за сданные боеприпасы к оружию с нарезным стволом и к гладкоствольному оружию, пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»