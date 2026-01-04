Для записи на ЕГЭ остается все меньше времени

Специалисты рекомендуют не откладывать это дело в долгий ящик.

В Орловской области продолжается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и на сдачу единого государственного экзамена. Напомним, стартовал он 1 декабря 2025 года, а завершится 1 февраля 2026 года. То есть времени у орловцев остается все меньше, и в первую очередь это, конечно, выпускников прошлых лет, так как школьников контролируют и учителя, и родители.

«Для регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в Орловской области утверждены следующие места: для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций – образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования; для экстернов – образовательные организации, выбранные экстернами для прохождения ГИА; для обучающихся профессиональных образовательных организаций – образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают профессиональные образовательные программы; казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», – напомнили в указанном Центре.

Выпускники прошлых лет заявление могут подать в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, то есть в районные и городские отделы или управления образования, по месту жительства. Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление и пакет документов, а от обучающихся профессиональных образовательных организаций и выпускников прошлых лет требуется также согласие на обработку их персональных данных. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с памяткой, рекомендует Региональный центр оценки качества образования.

Одним из условий допуска на ЕГЭ является успешное написание итогового изложения и сочинения. Напомним, что 3 декабря 2025 года сочинение писали 2793 орловских одиннадцатиклассника и один выпускник прошлых лет, а изложение написали 50 человек. По данным регионального департамента образования, нарушений при проведении испытания не было выявлено. Результатом итогового сочинения или изложения может быть только «зачет» или «незачет».

«По результатам прошедшего сочинения 99,5 процентов участников учеников получили «зачет», по изложению все работы зачтены, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – 30 обучающихся, которые не приняли участие в сочинении или изложении 3 декабря 2025 года, и 14 выпускников, которые получили «незачет», смогут написать свои работы в дополнительные сроки: 4 февраля или 8 апреля 2026 года».

