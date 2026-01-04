Население Орловской области стареет

Процесс старения происходит на фоне естественной убыли населения.

Областные власти озвучили сведения о демографической ситуации в регионе за последние 10 лет. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2025 года численность местного населения составила 686 181 человек, в том числе городское население – 456 500 человек, сельское население – 229 681 человек. Для сравнения, в 2023 год на Орловщине проживали 692 486 человек, то есть за 2024 год население региона уменьшилось на 6305 человек. По мнению экспертов, связано это как с миграцией в крупные города, так и старением орловцев.

«Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп, что является признаком демографически «старого» типа населения, – говорится в материалах правительства региона. – Численность трудоспособного населения продолжает снижаться и на 1 января 2025 года составила 388 288 человек (2023 год – 392 056, 2022 год – 388 175). В Орловской области проживает 190 140 человек (27,7 процента) старше трудоспособного возраста, из них в возрасте 70 лет и старше – 84 239 человек, или 44,3 процента от численности населения старше трудоспособного возраста».

В городах Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года проживало 456 500 человек, или 66,5 процента от общей численности населения региона, в том числе: взрослые – 388 288 человек (82,2 процента), дети в возрасте до 17 лет – 84 656 человек (17,8 процента), люди трудоспособного возраста – 270 736 человек (56,9 процента), старше трудоспособного возраста – 130 009 человек (27,3 процента). В городах проживает 54 535 человек в возрасте 70 лет и старше, или 41,9 процента от общего количества орловцев старше трудоспособного возраста).

В Орловской области была зафиксирована убыль населения с 700 276 человек в 2022 году до 686 181 человек в 2024 году, то есть регион за это время безвозвратно потерял 14 095 человек. При этом ожидаемая продолжительность жизни по медико-демографическим показателям составила 71,46 лет в 2024 году против 70,73 лет в 2022 году. По медико-демографическим показателям динамика продолжительности жизни в среднем по Российской Федерации увеличилась с 73,4 лет в 2020 году до 73,8 лет в 2022 году.

