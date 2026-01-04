В Орле спасли семью с признаками отравления угарным газом

4.1.2026 | 12:37 Новости, Происшествия

Чтобы проникнуть в жилище, потребовалась помощь МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 3 января сотрудники 3‑й пожарно‑спасательной части выезжали на улицу Комсомольскую в Орле. С помощью автолестницы они проникли в квартиру через окно и открыли дверь. Внутри находились люди с признаками отравления угарным газом. Жильцов осмотрели прибывшие медики, рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.

Угарный газ коварен — он убивает незаметно. Чтобы избежать отравления, регулярно проверяйте исправность газовых приборов и вентиляционных систем, не блокируйте дымоходы, установите датчик угарного газа. При первых признаках недомогания (головная боль, тошнота, головокружение) немедленно покиньте помещение и зовите на помощь специалистов.

ИА “Орелград”


