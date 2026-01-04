Многодетные семьи смогут посещать парки бесплатно

Соответствующий указ издал губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков своим указом утвердил «Порядок и условий предоставления многодетным семьям права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Орловской области». Решение принято в целях реализации указа президента Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Указ губернатора уже вступил в силу. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Новый документ определяет процедуру предоставления многодетным семьям, независимо от места их жительства, меры социальной поддержки в виде права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Орловской области на условиях, определенных областными властями. При этом термины и понятия, содержащиеся в областном порядке, используются в тех же значениях, что и в действующем законодательстве Российской Федерации.

Организация предоставления бесплатного посещения возложена на региональный департамент культуры и подведомственные ему государственные учреждения, а на местах за это будут отвечать органы местного самоуправления. Отметим, что новая мера соцподдержки не предусматривает бесплатное экскурсионное сопровождение. Членам многодетных семей будут выдавать бесплатные, стоимостью 0 рублей, билеты.

Количество бесплатных посещений музеев, парков культуры и отдыха, выставок не ограничивается. Информация о порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки должна публиковаться в открытом доступе на официальных сайтах органов власти и учреждений. Детей младше 14 лет из многодетных семей на мероприятиях должны сопровождать взрослые. И если сопровождающий не является членом многодетной семьи, то бесплатно на мероприятие его не пустят.

ИА «Орелград»