Под Орлом женщина получила травмы, катаясь на «ватрушке»

Чтобы доставить пострадавшую к медикам, потребовалась помощь спасателей.

Вечером 3 января пожарные из 3‑й пожарно‑спасательной части Орла выезжали в деревню Ступишино Орловского округа. Женщина скатилась с горки на тюбинге, получила травмы. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели перенесли ее в машину скорой помощи, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Ранее департамент здравоохранения напомнил, как обеспечить безопасность во время активных игр на улице. Выбор места для катания крайне важен. На пути не должно быть столбов, деревьев, железнодорожных путей, дорог и ограждений. Тюбинг является одним из самых травмоопасных видов зимнего инвентаря. Необходимо строго контролировать скорость спуска и не привязывать ватрушки к транспорту.

ИА “Орелград”