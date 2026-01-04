Налоги с 6000 объектов рассчитают по кадастровой цене

Перечень таких объектов утвердили областные власти.

Вступил в силу приказ «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость». В последние дни декабря его подписала член правительства Орловской области – руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. Решение принято в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

«Определить перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на налоговый период 2026 года», – говорится в документе, контроль за исполнением которого Ольга Платонова оставила за собой. Перечень насчитывает 6338 объектов, найти их можно в приложении к приказу, опубликованному на сайте областного правительства.

Ранее в Управлении Росреестра по Орловской области рассказали о ходе реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Ее задачей является выполнение комплексных кадастровых работ (ККР). Работы, запланированные на 2025 год, были завершены досрочно, отметили в ведомстве. В результате в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены сведения о границах 10 445 объектов недвижимости, из которых 6486 – земельные участки, а 3959 – объекты капитального строительства.

«В 2026 году в орловском регионе наступает новый цикл проведения государственной кадастровой оценки в отношении земельных участков, а в 2027 году – объектов капитального строительства (ОКС), – сообщили в Управлении Росреестра. – Всего в ЕГРН содержатся сведения о 387,6 тысячах земельных участках и 568,6 тысячах объектов капитального строительства».

По состоянию на декабрь 2025 года суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости Орловской области составляла 2445,7 миллиарда рублей, в том числе земельных участков – 323,11 миллиарда рублей, объектов капитального строительства (здания, помещения, объекты незавершенного строительства и др.) – 2122,59 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»