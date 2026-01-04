В Орловской области объявили о новом наборе земских учителей

Прием заявок продлится с 10 января по 15 апреля 2026 года.

Департамент образования Орловской области распорядился о проведении конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Речь идет о так называемых земских учителя, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской области в 2026 году .

Приказом департамента образования утверждены сроки проведения конкурсного отбора и перечень вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций, участвующих в отборе в 2026 году. Региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов для проведения отбора, является бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».

В 2026 году условия предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю являются: возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в школу на должность учителя, включенную в официальный перечень вакантных должностей; принятие учителем обязательства проработать в школе в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

Отметим, что участие в отборе могут принять также студенты последнего курса, обучающиеся в вузах по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». Допустят тех студентов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Прием документов региональный оператор будет проводить в период с 10 января по 15 апреля 2026 года включительно. «К участию не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда соответствует муниципальному району, муниципальному округу или городскому округу, в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время», – отмечено в конкурсной документации.

Всего в 2026 году планируется трудоустроить шесть земских учителей – по одному в шесть школ. Так, в Мценскую среднюю общеобразовательную школу № 4 требуется учитель физической культуры, в Успенскую среднюю общеобразовательную школу имени В. Н. Мильшина Ливенского района – учитель математики, в Знаменскую среднюю общеобразовательную школу Орловского муниципального округа – учитель физики, в Змиевский лицей Свердловского района – учитель истории, в Башкатовскую среднюю общеобразовательную школу Мценского района – учитель русского языка и литературы, в Залегощенскую среднюю общеобразовательную школу № 1 – учитель физической культуры.

