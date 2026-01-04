Орловцев чаще всего поражают болезни органов дыхания

Озвучены основные эпидемиологические показатели Орловской области.

Областные власти обнародовали результаты анализа динамики данных по заболеваемости и распространенности отдельных классов заболеваний. Первое место в структуре общей заболеваемости занимают болезни органов дыхания. Так, в 2022 году было зарегистрировано в среднем по 495,7 таких случая на 100 тысяч населения, в 2023 году – 469,1, в 2024 году – 487,1. Среди таких заболеваний обращает на себя внимание пневмония, которой орловцы стали болеть вдвое реже. Так, в 2022 году в регионе было зафиксировано в среднем по 13,9 случая пневмонии на 100 тысяч населения, в 2023 году – 7,2 случая, в 2024 году – 7,6.

Второе место в структуре общей заболеваемости занимают болезни системы кровообращения: в 2024 году – 407,7 случая на каждые 100 тысяч жителей региона. Среди них лидируют заболевания, характеризующиеся повышенным артериальным давлением 234 случая на 100 тысяч населения в 2024 году. Третье место в этом списке занимают болезни мочеполовой системы: в прошлом году на каждые 100 тысяч орловцев приходилось по 160,5 случая такого недуга.

Далее в списке расположились: болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Кстати, в 2024 году распространенность травм составила 87,7 случая на каждую 1000 жителей региона. Примечательно, что травмы и отравления занимают второе место в структуре первичной заболеваемости среди взрослого населения, уступая только болезням органов дыхания.

Общая заболеваемость подростков в Орловской области в 2024 году составила 2558,4 случая на каждый 100 тысяч жителей. Здесь также лидируют болезни органов дыхания, среди которых максимум стабильности приходится на бронхиальную астму – по 20,5 случая в среднем на каждые 100 тысяч жителей в 2023 и 2024 годах. Второе место у подростков занимают болезни глаза и его придаточного аппарата, на третьем месте – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет в 2024 году составила 2509,3 случая на 100 тысяч населения. Первое место у них занимают болезни органов дыхания, из которых максимум приходится на хронические болезни миндалин и аденоидов. Далее следуют травмы, отравления и болезни глаз.

ИА «Орелград»