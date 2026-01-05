Во Мценске ожидают роста поступлений от резидентов ТОР

Все резиденты уже завершили свои инвестиционные проекты.

Главной стратегической целью экономической политики моногорода Мценска является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и использования в экономике города инвестиций, дополнительных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологий, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также обеспечение условий для импортозамещения и увеличения налоговой базы. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города, утвержденном местной администрацией.

Напомним, во Мценске действует территория опережающего развития (ТОР). По состоянию на 1 января 2025 года в качестве ее резидентов было зарегистрировано 11 предприятий. Все они завершили инвестиционные фазы и приступили к выпуску продукции. В апреле 2025 года еще одно предприятие получило статус резидента ТОР «Мценск».

«В среднесрочный период 2026-2028 годах в экономику города Мценска крупными и средними предприятиями основных отраслей за счет всех источников финансирования планируется направить инвестиций в основной капитал, соответственно, 845 миллиона рублей, 654 миллиона рублей и 944 миллиона рублей, – говорится в прогнозе. – С учетом досчета на субъекты малого предпринимательства общий объем капитальных вложений по городу оценивается в пределах 1,5 миллиарда рублей ежегодно».

В документе подчеркивается, что на динамику промышленного производства в среднесрочной перспективе основное влияние будут оказывать именно резиденты ТОР. Местные власти связывают это с оптимизацией производственных процессов и расширением производственных мощностей резидентов. Так, объем отгруженной продукции резидентами ТОР за 2028 год ожидается в объеме 29,4 миллиарда рублей, что на 61,5 процента выше уровня 2025 года.

По оценке администрации Мценска, их доля в общем обороте промышленной продукции к 2029 году достигнет 55 процента. Для сравнения, в 2024 году доля составляла 41,7 процента. Росту выпуска промышленной продукции также будет способствовать выполнение мероприятий национального проекта «Производительность труда», в котором уже приняло участие девять промышленных предприятий города Мценска.

ИА «Орелград»