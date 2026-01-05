«Двигателем» экономики Мценского района стала торговля

Местные власти представили анализ социально-экономической ситуации.

Администрация Мценского района утвердила прогноз социально-экономического развития на три года вперед, попутно оценив текущую ситуацию. Из документа следует, что торговля на протяжении последних лет является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей муниципальной экономики. «Основной задачей органов местного самоуправления в сфере торговли является обеспечение продуктами питания и продуктами первой необходимости жителей населенных пунктов, – говорится в документе. – Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания и товарами первой необходимости».

Согласно приведенным данным оборот розничной торговли в фактических ценах и во всех каналах реализации за 2024 год во Мценском районе составил 2,363 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли в 2025 году прогнозируется в объеме 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2025 года в районе насчитывалось 59 объектов торговли, в том числе 48 стационарных объектов и 11 объектов мелкорозничной торговли. Также на территории района работает семь предприятий общественного питания.

«Жителей малочисленных и отдаленных населенных пунктов района, согласно утвержденному графику, обслуживают два автомагазина, – сообщают муниципальные власти. – Доминирующей организацией, обслуживающей население района услугами торговли, является потребительская кооперация, которая реализует основные потребительские товары через шесть стационарных торговых объектов и, кроме этого, посредством автомагазинов обслуживает 48 отдаленных населенных пунктов».

Кстати, на территории Мценского района 88 процентов населенных пунктов относятся к категории отдаленных деревень. В связи с этим основной задачей власти на местах в сфере торговли районные власти назвали «обеспечение продуктами первой необходимости жителей этих населенных пунктов». Общее количество населенных пунктов, охваченных выездной торговлей, – 54. «На сегодняшний день все жители района имеют возможность в приобретении товаров первой необходимости через различные формы организации торгового обслуживания», – резюмирует документ.

