Численность населения Орловщины сокращается уже 30 лет

При этом решение демографической проблемы остается приоритетом работы областных властей.

За 2024 год население Орловской области уменьшилось, что связано как с миграцией в крупные города, так и старением населения. Об этом говорится в паспорте новой региональной программы Орловской области «Борьба с онкологическими заболеваниями». По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, по состоянию на 1 января 2025 года численность населения региона составила 686 181 человек. При этом продолжается не только снижение численности населения, но увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста, в том числе в возрасте 70 лет и старше.

«Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся с 1995 года процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, – говорится в программе. – Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп, что является признаком демографически старого типа населения. Средний темп снижения численности населения Орловской области составил 1,1 процента в год»

Так, по сравнению с 2023 годом численность населения региона в 2025 году сократилась на 14 095 человек, или на 2 процента. Число женщин в 2024 году в Орловской области уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 4365 человек, или на 1,14 процента, число мужчин – на 3425 человек, или 1,08 процента. Снизилась рождаемость: по сравнению с 2023 годом число родившихся в 2024 году уменьшилось на 1,5 процента.

Естественная убыль населения в Орловской области в 2024 году составила 6287 человек, а показатель естественной убыли (количество смертей в расчете на 1000 человек населения) – 9,3 промилле. Для сравнения, в 2023 году показатель составлял 9,1, в 2022 году –10,2, в 2021 году – 13,4, в 2020 году – 10,2 промилле. По Российской Федерации за последние три года также отмечается убыль населения.

«Ожидаемая продолжительность жизни на территории Орловской области составила в 2023 году 71,13), что несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации (73,1 года), в 2024 году – 71,46, в 2025 году – 71,78, – следует из документа. – Численность населения в возрасте 49 лет и старше превышает численность возрастной группы до 17 лет в 1,5 раза, что свидетельствует о регрессивном типе возрастной структуры населения и продолжающемся процессе депопуляции. Оценка степени старения населения Орловской области свидетельствует об очень высоком уровне демографической старости населения».

ИА «Орелград»