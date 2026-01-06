Денег на жилье под Мценском хватит для четырех молодых семей

Рассчитывать на сертификаты от государства они могут не раньше 2027 года.

Во Мценском районе обновили муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей. Срок ее действия рассчитан с 2025 по 2028 годы, но финансирование заложено только на 2027 и 2028 годы, когда из бюджета будет выделено по 882 тысячи рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы составит 1,764 миллиона рублей. Этих денег хватит только на четыре молодые семьи

Участником муниципальном программы может стать молодая семья, постоянно проживающая на территории Мценского района не менее 5 лет на день признания ее нуждающейся в жилом помещении. Причем право на жилищный сертификат имеют молодые семьи с детьми, в которых один из супругов не является гражданином Российской Федерации. Также принять участие в программе вправе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и имеющего одного и более детей.

Кроме того, семьи должны соответствовать ряду обязательных условий. Так, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, молодая семья должна быть официально признана нуждающейся в жилом помещении, и у нее должны иметься доходы, позволяющие получить жилищный кредит, либо собственные средства, за счет которых семья должна оплатить большую часть стоимости приобретаемого жилья. Из бюджета им помогут оплатить только часть такой покупки.

Между тем, основной задачей программы заявлено «обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса». А в паспорте программы отмечено, что серьезными проблемами для Орловщины и Мценского района являются общее снижение рождаемости, увеличение числа неполных семей и, как следствие, уменьшение коренного населения.

«Молодые семьи в основном не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, поскольку не в состоянии оплатить первоначальный взнос при получении кредита, – говорится в документе. – Молодые семьи чаще всего являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилья, которое можно было бы использовать как актив для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, а также еще не имели возможности накопить средства на эти цели».

При этом данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для молодежи хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для данной наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в регионе, подчеркивают местные власти.

