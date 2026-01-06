В Ливенском районе увеличат количество «зожников»

Для этого районные власти утвердили новую программу.

В Ливенском районе начала действовать новая муниципальная программа развития физической культуры и спорта. Ее основная цель заключается в создании условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задачи сформулированы попроще: обеспечение жителям Ливенского района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Действие программы рассчитано на 2026-2030 годы, без разбивки по этапам. Затраты по финансированию муниципальной программы из средств бюджета Ливенского района за период 2026-2030 годов составят 5,935 миллиона рублей, в том числе уже в 2026 году местные власти выделят 1,008 миллиона рублей. По итогам выполнения программы планируется увеличить долю населения Ливенского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 62 процентов от общего числа местных жителей.

Также к 2030 году предполагается увеличить до 33 процентов долю местных жителей с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И до 60 процентов должна быть увеличена доля местного населения, выполнившего нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В последнем случае речь идет о доле в общей численности граждан, принявших участие в сдаче норм ГТО. Развитие физической культуры и спорта является составной частью социально-экономического развития Ливенского района, отмечают местные власти.

«Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для приобщения всех возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации, представляющих район на областных, всероссийских и международных соревнованиях, воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения», – говорится в паспорте программы.

В настоящее время численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Ливенском районе превышает 12 тысяч человек. Доля охвата населения, занимающегося спортом в 2025 году, превысила 55 процентов. В районе насчитывается: 23 спортивных зала, 14 футбольных полей, 30 плоскостных спортивных сооружений и 8 хоккейных кортов. В 2025 году здесь уже провели более 70 соревнований по различным видам спорта. В районе охвачен физкультурно-массовой и спортивной работой почти весь возрастной контингент – от дошкольников до ветеранов.

ИА «Орелград»