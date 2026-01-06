На Орловщине брат у брата пытался похитить автомобиль

В результате действия орловца были оценены в качестве трех эпизодов преступной деятельности.

Колпнянский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении совершенном при довольно необычных обстоятельствах. На скамье подсудимых оказался один брат, а второй выступил в качестве потерпевшего. Дело содержало три эпизода преступной деятельности, подсудимого обвиняли по статьям 161 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из материалов следует, что в июне 2025 года подсудимый, находясь по месту своего жительства, решил подделать официальный документ, предоставляющий право владения, пользования и распоряжения транспортным средством и необходимого для регистрации транспортного средства в ГИБДД.

Речь идет о договоре купли-продажи автомобиля. Последний принадлежит брату подсудимого, который очень хотел его приобрести. Однако на законных основаниях подсудимый сделать этого не мог, так как брат отказался продавать ему машину. И тогда подсудимый просто взял типовой бланк договора купли-продажи и собственноручно его заполнил, в чем ему помогала его же мама, не осведомленная о преступных намерениях сына. Он даже вписал в графу сумму, которую якобы заплатил брату за машину, хотя на самом деле он ничего не платил.

Эти действия были квалифицированы по части 1 статьи 327 УК РФ. Спустя три недели подсудимый вышел во двор, сел в чужую машину и уехал на ней на глазах у брата, который громко требовал, чтобы родственник покинул его автомобиль. С точки зрения закона, в данном случае подсудимый совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Эти действия были квалифицированы по части 1 статьи 161 УК РФ.

На следующий после фактического угона день подсудимый был остановлен на дороге сотрудником ГАИ. Инспектор быстро установил, что законного права пользоваться автомобилем у водителя нет. А за использование заведомо поддельного официального документа, то есть липового договора купли-продажи, на молодого человека завели дело по части 3 статьи 327 УК РФ.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний он в итоге получил девять месяцев ограничения свободы. Его обязали являться на регистрацию один раз, не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории Колпнянского района без согласия специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»