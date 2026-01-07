Пособия на погребения будут назначать по новым правилам

Утвержден новый административный регламент оказания госуслуги.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил новый административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение социального пособия на погребение». Она предоставляется гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, не подлежащего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющегося пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Данную государственную услугу предоставляет указанный выше департамент, но в ее предоставлении участвует территориальный орган Социального фонда России (в части направления заявления, сведений о государственной регистрации смерти и подтверждения права заявителя на получение социального пособия на погребение). Результатом предоставления государственной услуги может бить либо принятие решения о назначении и выплате социального пособия, либо отказ в этом.

Решение о назначении и выплате пособия или об отказе в его назначении формируется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица департамента соцзащиты. Результат предоставления государственной услуги может быть получен в личном кабинете заявителя на Едином портале предоставления государственных услуг (ЕПГУ) вне зависимости от способа его обращения за пособием.

Максимальный срок предоставления указанной услуги составляет два рабочих дня со дня поступления от Социального фонда России сведений, необходимых для принятия соответствующего решения. Решение о назначении и выплате пособия или об отказе в этом должно приниматься департаментом в течение одного рабочего дня со дня поступления таких сведений. Пособие выплачивается в случае, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. Взимание платы за предоставление описанной государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

ИА «Орелград»