В экономику Мценска инвестировали почти 9 миллиардов рублей

Самый важный вклад внесли резиденты ТОР.

Во Мценске объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 2,5 миллиарда рублей с приростом на 63,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Мценска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, разработанном администрацией этого моногорода. Рост объема инвестиций во многом произошел за счет предпринимательской активности инвесторов, являющихся резидентами территории опережающего развития «Мценск».

Их капитальные вложения в 2024 году составили 1,2 миллиарда рублей. А с момента создания ТОР резидентами в экономику города инвестировано уже 8,7 миллиарда рублей, причем капитальные вложения составили почти 5 миллиардов рублей. Кроме того, резиденты ТОР создали более 3 тысяч новых рабочих мест. В инвестиционной сфере в январе-сентябре 2025 года, по оценке властей, в экономику Мценска было направлено более 2,3 миллиарда рублей капитальных вложений, что в 2,5 раза выше уровня предыдущего года.

«На территории моногорода Мценск эффективно развивается территория опережающего развития «Мценск», – говорится в документах администрации райцентра. – В качестве резидентов ТОР в настоящее время зарегистрировано 13 субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, в том числе в 2025 году статус резидента получили еще 2 субъекта. Предприятия резиденты ТОР на развитие производств в текущем году направили 2,1 миллиарда рублей инвестиций».

По прогнозной оценке объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по городу в 2025 году составит 5,4 миллиарда рублей против 2,2 миллиарда рублей в 2024 году. Непосредственно резиденты ТОР «Мценск» планируют освоить по итогам текущего года более 4 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»