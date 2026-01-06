На Орловщине продолжать ухаживать за пожилыми гражданами

Утверждена новая «дорожная карта» в сфере оказания социальной помощи.

В Орловской области утверждена «дорожная карта» по созданию в 2026 году системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Одновременно признана утратившей силу предыдущая «дорожная карта», утвержденная ровно год назад. Новое распоряжение правительства региона уже вступило в силу. Принято оно во исполнение приказа Минтруда РФ о типовой модели СДУ.

План мероприятий на 2026 год предусматривает создание и функционирование модуля СДУ на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти, в том числе для обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе. В масштабах страны создание СДУ проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение». По предварительной оценке, в 2025 году в Орловской области насчитывалось около 10,5 тысячи получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Численность социальных работников в Орловской области по итогам 2025 года оценивается в 804 человека. Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 519,611 миллиона рублей. В 2026 году количество получателей услуг в форме социального обслуживания на дому не изменится, оно составит 10 501 человек. Не ожидается и существенного изменения количества социальных работников, занятых в указанной сфере.

Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому увеличится и составит 581,44 миллиона рублей. Новая «дорожная карта» предусматривает продолжение работы пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) и работу «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания, дополнительное профессиональное обучение сотрудников таких организаций в рамках пилотного проекта.

ИА «Орелград»