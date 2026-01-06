В Болхове подлатают «коммуналку»

В этом поможет программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2026-2028 годы утвердила администрация города Болхова. Общий объем ее финансирования составит 3,35 миллиона рублей. Из бюджета города будет выделено 2,92 миллиона рублей, из бюджета Орловской области – 0 рублей. Оставшиеся 430 тысяч рублей из своих собственных средств выделят местные предприятия. Основные цели программы: – развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры; обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан; рациональное использование топливно-энергетических, коммунальных и природных ресурсов.

Кроме того, успешное исполнение программы должно улучшить экологическую ситуацию. Необходимость разработки документа местные власти объясняют перспективой развития городской территории, которая пока не очень коррелирует с общим состоянием коммунального хозяйства. Последнее, по мнению городских властей, должно обеспечить необходимый объем и качество водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры, а также перспективой развития промышленности в 2026-2028 годах.

«Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Болхова характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования, что не способствует поддержанию качества и объема оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов, – говорится в паспорте программы. – Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации, изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ».

В мэрии считают, что решение выявленных проблем возможно только «при комплексном подходе к определению направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры». Кстати, программа также предусматривает совершенствование качества уличного освещения, в том числе установку на городских улицах светодиодных ламп. Это позволит снизить затраты города на электроэнергию и расходование самой электроэнергии, увеличить количество фонарей уличного освещения, что в том числе будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и снижению преступности.

В водопроводно-канализационном хозяйстве давность прокладки части водопроводно-канализационных сетей превышает 35 лет. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке значительно превышают нормативные, отмечают авторы программы. Поэтому необходим ввод дополнительных мощностей, в частности, строительство новых водоводов. Кроме того, на всей территории города качество питьевой воды не соответствует современным требованиям, что требует внедрения новых систем водоподготовки.

Раздела по развитию инфраструктуры газоснабжения в новой муниципальной программе нет. Ее авторы объясняют это тем, что «в настоящее время имеется техническая возможность подключения новых домов к системе газоснабжения, то есть существующая инфраструктура газоснабжения имеет запас мощностей».

ИА «Орелград»