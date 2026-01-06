В Орле студент потребовал за настройку телевизора 190 тысяч рублей

Еще 160 тысяч рублей он потребовал за ремонт телика.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе жителя города Орла, пойманного на крупном мошенничестве. Как следует из материалов дела, подсудимый является студентом. Он также зарегистрирован в качестве самозанятого. Виновным его признали по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Свою вину он не признал.

Из показаний подсудимого, данных им на предварительном следствии и в судебном заседании суда первой инстанции, следует, что он является самозанятым и занимается ремонтом бытовой техники. По версии студента, потерпевшая жительница Орла позвонила ему по объявлению и спросила о возможности ремонта ее телевизора. Студент приехал к ней домой, осмотрел неработающий телевизор, заявил, что тот вряд ли подлежит ремонту, а затем увез его с собой «на диагностику».

Никаких договоров и прочих документов он с клиенткой не подписывал, но сообщил ей, что стоимость ремонта будет составлять «от 10 000 рублей». В реальности самозанятый студент потребовал за свои услуги гораздо больше денег. Женщине он сообщил, что заменил в телевизоре материнскую плату и потребовал за это с нее 160 тысяч рублей. Когда он привез технику к ней домой, женщина также попросила его настроить телевизоры в одну сеть – всего у нее в квартире находилось три телевизора.

Студент выполнил и эту услугу, которую оценил в 190 тысяч рублей. Такой суммы наличных у клиентки не оказалось, и тогда она отправилась вместе с «мастером» в банк, где сняла со своего счета требуемую сумму. Вскоре после передачи денег студента задержали сотрудники полиции. Следствие пришло к выводу, что он попросту обманул женщину, выманив у нее крупную сумму денег за услуги, которые столько не стоили.

Студент же придерживался иного мнения, согласно которому он, как самозанятый, «может выставить любую сумму ремонта». Дескать, потерпевшую он не обманывал, поскольку она согласилась на озвученную им стоимость ремонта. Однако это мнение подсудимого суд расценил всего лишь как способ защиты от обвинения. А вот выводы суда о виновности студента в совершении преступления подтверждаются «совокупностью собранных, всесторонне и полно исследованных в судебном заседании доказательств и соответствуют фактическим обстоятельствам дела».

Потерпевшая рассказала, что студент назвал ей такую сумму, которой у нее на руках не оказалось. И тогда она предложила снять деньги со своего счета, обмолвившись о том, что в банке у нее лежит 350 тысяч рублей. Студент заявил, что этих денег как раз хватит за ремонт и настройку телевизоров. Суд первой инстанции наказал его принудительными работами на 2 года с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Областная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.

