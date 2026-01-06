Случайное знакомство на пляже обернулось для орловца потерей денег

Мужчина допустил оплошность, доверившись незнакомцу.

Вступило в силу решение по уголовному делу о краже денег с чужого банковского счета. Его рассматривал в первой инстанции Железнодорожный районный суд города Орла. Фигурантом дела стал молодой человек, ранее неоднократно судимый не только за кражи, но и отбывший срок за убийство человека освободился из мест лишения свободы он в 2021 году, но теперь вновь туда отправится. Ведь суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное тяжкое преступление против собственности).

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в июле 2024 года. В тот день подсудимый находился вместе с приятелями на пляже, расположенном около моста «Дружба» в Орле. В какой-то момент к компании подошел незнакомый мужчина, который предложил совместно распить спиртные напитки. Компания приняла его в свой круг, но примерно полчаса спустя спиртное закончилось. И тогда незнакомец попросил подсудимого сходить в магазин за добавкой.

Он дал ему свою кредитную банковскую карту и попросил приобрести за его счет продукты питания и спиртные напитки. Фигурант откликнулся на просьбу, взял карту и отправился в магазин. Уже из торговой точки он позвонил владельцу карты, чтобы узнать от него пин-код. Владелец продиктовал код, полагая, что без этого продукты не купишь. Однако злоумышленник, узнав код, тут же через банкомат снял с чужой карты все имевшиеся там деньги.

Его добыча составила 173 тысячи рублей, которые он прикарманил. Продукты питания и спиртное подсудимый тоже купил, после чего вернулся на пляж, где компания продолжила «веселье», Пропажу денег потерпевший заметил лишь несколько дней спустя, когда ему потребовалась кредитка, но денег на ней не оказалось. Не сразу, но он вспомнил, что доверял свою карту незнакомцу. Вскоре тот был задержан полицией.

Подсудимый вину не признал. По его версии, он действительно снял с карты наличные, но якобы отдал их владельцу вместе с картой. Но показания потерпевшего и свидетелей, а также данные с камер видеонаблюдения позволили установить вину рецидивиста. С учетом криминального прошлого суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

