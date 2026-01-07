Контроль в сфере соцобслуживания усилят

Областные власти разработали программу профилактики рисков.

Областные власти разработали проект «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по виду контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания на 2026 год». Контроль за ее исполнением возложен на департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Программа предусматривает порядок проведения профилактических мероприятий в отношении негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере.

Указанный выше департамент осуществляет региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания. В последние годы акцент сместился от проведения проверок к профилактике, хотя проверки в случае необходимости все равно проводятся. По состоянию на 1 декабря 2025 года на учете департамента значилось 17 поставщиков социальных услуг из числа негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций социального обслуживания.

В целях управления рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям всем им присвоены определенные категории риска. Так, к категории среднего риска отнесены два так называемых объекта контроля, к категории низкого риска – 15 объектов контроля. Чем ниже риск, тем меньше степень контроля. Но стоит отметить, что категория риска время от времени проверяется и в случае необходимости пересматривается.

Анализ регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания в Орловской области показывает, что основной причиной нарушений обязательных требований законодательства является недостаточная правовая грамотность контролируемых лиц. К наиболее значимым рискам относится, например, несоответствие сайтов поставщиков социальных услуг требованиям закона, несоблюдение поставщиками порядка предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой подопечного и условиями договора.

Последнее может привести к нарушению прав и законных интересов получателей социальных услуг. В связи с этим основным направлением профилактической работы на 2026 год заявлено повышение правовой грамотности в вопросах исполнения законодательства в сфере социального обслуживания граждан.

ИА «Орелград»