Стоимость кроссового мотоцикла в пользу государства изъяли у орловца

Мотоцикл был использован в качестве орудия преступления.

Данное уголовное дело рассматривал Заводской районный суд города Орла. Представший перед ним местный житель ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Мировой суд признал его тогда виновным в невыполнении водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Проще говоря, мужчину заподозрили в том, что за руль он сел пьяным. Отказ от прохождения освидетельствования автоматически приравнивается к пьяному вождению. Орловца тогда оштрафовали на 45 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав. Впрочем, права он так и не сдал, написав в полицию заявление о том, что он свое удостоверение потерял. А вот штраф мужчина полностью оплатил.

Тем не менее, наказание считалось не отбытым. Зная об этом, мужчина сел за руль кроссового мотоцикла не только без водительского удостоверения, но и находясь в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у мотоцикла не было государственного номера. Какое-то время пьяный водитель колесил по улицам Орла, пока не протаранил автомобиль марки «Лада Аура». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Водителя они тут же отстранили от управления транспортным средством, так как у него имелись внешние признаки нахождения в состоянии опьянения. Предельно допустимая норма алкоголя у него была превышена примерно в восемь раз. Дело на него завели за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суду он рассказал, что в то утро он находился дома, после чего направился на своем кроссовом мотоцикле в сторону лесополосы. Там он употреблял спиртные напитки, после чего решил доехать до озера «Светлая жизнь». Однако сделать этого не смог, так как по пути протаранил припаркованный автомобиль. Мотоцикл, кстати, в этом ДТП серьезно пострадал и восстановлению не подлежит.

Однако суд определил, что на момент аварии стоимость мотоцикла составляла 100 тысяч рублей. И постановил конфисковать и обратить в собственность государства именно стоимость мотоцикла в указанной сумме. Сам фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и получил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

ИА «Орелград»