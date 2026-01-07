Мэрия Орла снизит антимонопольные риски

Муниципальные чиновники проанализируют накопленный опыт.

Администрация города Орла утвердила план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2026 год. Структурным подразделениям мэр Юрий Парахин поручил обеспечить реализацию плана мероприятий в соответствии с установленными сроками и ежеквартально отчитываться о проведенной работе, направляя свои отчеты в управление экономического развития администрации города. Снижать так называемые комплаенс-риски будут при помощи целого ряда мероприятий.

В частности, «дорожная карта» мэрии предусматривает проведение анализа нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации города Орла за три предшествующих года. Также предусмотрен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Такие случаи бывают. В этом году, например, Орловское УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по ремонту зданий лицея №32 имени И.М. Воробьева и гимназия №39 имени Фридриха Шиллера. Жалобы в УФАС поступили на действия муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Так, в случае с тендером на ремонт здания гимназия №39 имени Фридриха Шиллера начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 225,4 миллиона рублей. На участие было подано четыре заявки. Конкурсная комиссия признала их соответствующими условиям и допустила к участию. Победителем стало ООО «Стройкомплект», предложившее наименьшую цену – 222,3 миллиона рублей. А затем было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Комиссией Управления было установлено, что заявка ООО «Стройкомплект» не соответствовала требованиям заказчика и подлежала отклонению, – сообщала по этому поводу пресс-служба УФАС. – Вместе с тем, ООО «Стройкомплект» также был признан победителем закупки. Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

Что касается плана, то в него также включены мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства и информированию мэра города Орла о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В рамках выполнения «дорожной карты» курсы повышения квалификации должен пройти ряд должностных лиц, ответственных за осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Для них же предусмотрено участие в тематических семинарах. Предусмотрено планом и «проведение проверок при оценке комплаенс-рисков обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении работниками администрации служебной деятельности».

