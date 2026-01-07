В Орловском округе повысят качество водоснабжения

Новая схема утверждена окружными властями.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила актуализированную схему водоснабжения и водоотведения до 2034 года. Как следует из преамбулы документа, разработана она в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения. Добиваться выполнения этой задачи власти намерены путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Орловского муниципального округа объявлены: постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям; удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства; постоянное совершенствование схемы водоснабжения.

Основными задачами на период до 2034 года станут реконструкция и модернизация водопроводной сети, замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий в этой отрасли, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Еще одной важной задачей станет снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.

Принятый властями сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения Орловского муниципального округа на период до 2034 года напрямую связан с мероприятиями схемы территориального планирования, учитывающей развитие жилищной застройки и прогноза численности населения. Так, новое жилищное строительство предполагается вести за счет уплотнения территории сложившейся жилой застройки. Власти также провели анализ текущей ситуации. Он показал, что основным потребителем воды на территории Орловского муниципального округа является население.

При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует от 88 до 100 процентов всей поданной воды в сеть. Расход воды на наружное пожаротушение рассчитывается по нормативам из расчета продолжительности тушения одного пожара за 3 часа. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Расчетный суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 216 кубометров в сутки.

ИА «Орелград»