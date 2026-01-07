В Болхове на дороги выделят менее 7 миллионов рублей

Местные власти определились с объемами дорожных работ.

Администрация города Болхова утвердила муниципальную программу «Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования на 2026-2028 годы». Ее задачами объявлены обеспечение нормированного финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети города, а также финансирование работ по ремонту дорог. Основные средства поступят по линии регионального Дорожного фонда.

А общий объем финансирования из Дорожного фонда самого муниципального образования составит 6,475 миллиона рублей, в том числе в 2026 году – 2,777 миллиона рублей, в 2027 году – 3,698 миллиона рублей. На 2028 год финансирование за счет средств местного бюджета пока не предусмотрено, но в будущем в программу в этой части могут быть внесены изменения. Авторы программы подчеркивают, что важнейшей задачей муниципальной политики должно стать качественное содержание и развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

«По состоянию на 1 января 2025 года протяженность дорог общего пользования составляет 83,51 километра, – следует из паспорта программы. – Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворительное потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств».

В муниципалитете также отмечают, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров. В текущих условиях экономики к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых: скорость доставки грузов «от двери до двери» и уменьшение числа перевозок. Следовательно, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение. Анализ капитальных вложений в 2020-2025 годы и перспективы увеличения финансирования дорожной отрасли потребовали «разработки механизма осуществления дорожной деятельности, построенного на прозрачности формирования потребностей в дорожном строительстве и реализации мероприятий по их решению».

