Во Мценском районе узаконили профилактику терроризма

Меры по профилактике утверждены решением Мценского райсовета.

Решение «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Мценского района» было утверждено Мценским районным Советом народных депутатов. Тем самым профилактика фактически узаконена нормативным правовым актом, а не просто, скажем, целевой программой. Решением депутатского корпуса установлены цели участия органов местного самоуправления не только в профилактике терроризма и экстремизма, но и предупреждении таких актов.

Так, на органы власти возложено обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности Мценского района или в ведении органов местного самоуправления, создание условий для оказания помощи и реабилитации граждан, пострадавших от террористических и экстремистских актов. Еще одной задачей является создание условий для формирования у граждан толерантного поведения по отношению к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Для достижения указанных целей органы местного самоуправления должны сами участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, поддерживать в готовности аварийно-спасательные службы и формирования, информировать местное население о мерах предупреждения актов терроризма и экстремизма, а также организовывать обучение муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий, а также население порядку действий в случае совершения актов терроризма и экстремизма.

Отдельно прописаны полномочия главы района, являющегося также председателем антитеррористической комиссии Мценского района. Глава издает правовые акты в указанной сфере, обеспечивает реализацию на территории Мценского района планов мероприятий, выполняемых при установлении уровней террористической опасности, привлекает в случае необходимости должностных лиц и специалистов различных отраслей для экспертной и консультационной работы по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечивает реализацию предложений по совершенствованию антитеррористической защищенности мест массового пребывания и др.

Также в документ прописаны полномочия администрации Мценского района и райсовета народных депутатов. Координирующим органом назначена антитеррористическая комиссия Мценского района; Муниципальные учреждения и предприятия, их руководители в пределах своей компетенции обязаны обеспечить антитеррористическую защищенность подчиненных объектов. При необходимости они вправе назначать работников, ответственных за деятельность по профилактике терроризма и экстремизма.

ИА «Орелград»