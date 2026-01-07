В Орловской области перестали нарушать квоты для инвалидов

За последние шесть лет в регионе не было выявлено ни одного нарушения.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области провел анализ исполнения законодательства в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов. В Орловской области работодатель, у которого численность работников составляет от 36 до 100 человек включительно, обязан создавать или выделять рабочие места для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. Квота для работодателя, у которого численность работников превышает 100 человек, составляет 4 процента.

По состоянию на 1 октября 2025 года норма о квотировании рабочих мест для инвалидов распространялась на 853 работодателя Орловской области. Из них 543 работодателя имеют численность работников от 35 до 100 человек, 310 работодателей – более 100 человек. В департаменте также подсчитали, что 446 работодателей являются организациями с государственным или муниципальным участием, 21 – индивидуальные предприниматели.

Всем им присвоена категория риска причинения ущерба, в зависимости от которой проводятся профилактические и контрольные мероприятия. В течение 2025 года 15 объектов контроля были отнесены к категории среднего риска, 11 – к категории умеренного риска, остальные – к категории низкого риска. Наиболее значимыми рисками для охраняемых законом ценностей в департаменте назвали: неисполнение работодателем обязанности по созданию и выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов; отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты; несвоевременное представление информации о выполнении квоты либо представление такой информации в неполном объеме или искаженном виде.

Перечисленные деяния подпадают под административную ответственность. Однако анализ показал, что нарушений в регионе нет. Так, в 2018 году количество выявленных административных нарушений по сравнению с 2017 годом снизилось на 50 процентов, а в 2019-2025 годах административных правонарушений по результатам проведенных проверок вообще не было выявлено. По данным, представленным 853 работодателями, квотируемая база в области составляет 3450 рабочих мест. А работодателями в счет установленной квоты создано и выделено 3998 рабочих мест, из которых занято только 3016 рабочих мест, или 87,4 процента.

Таким образом, 982 рабочих места для инвалидов остаются вакантными. Сведения о них заявлены работодателями в центры занятости населения. В департаменте отметили и тот факт, что ежегодно на работу устраиваются свыше 500 инвалидов как по направлению службы занятости, так и самостоятельно. На данный момент обязанности по созданию и выделению рабочих мест в соответствии с установленной квотой выполнены работодателями Орловской области на 115,9 процента.

ИА «Орелград»