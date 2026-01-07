Зоны охраны ввели для штаба 17 гусарского полка в Орле

Для каждой зоны охраны утверждены собственные регламенты.

Областные власти официально одобрили проект зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом, в котором размещался штаб 17 гусарского (51 драгунского) Черниговского полка». Речь идет о доме №29 на улице Московской в Орле. Также утверждены требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны. Например, в границах охранной зоны (ОЗ) запрещается строительство, за исключением линейных объектов, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, и использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на историческую застройку.

Также под запрет попали: размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объекта культурного наследия, наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а при реконструкции дорог – повышение уровня твердых покрытий), размещение рекламы, вывесок, которые нарушают характеристики историко-градостроительной среды.

Исключение сделано для мемориальных досок, памятных знаков, информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метра, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов (с габаритами не более 1,8 метра по высоте и 1,2 метра по ширине», строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции, элементов информационно-декоративного оформления событийного характера.

Кроме того, запрещено размещение некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы и остановочные павильоны общественного транспорта, которые нарушают характеристики историко-градостроительной среды, размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию исторического здания.

ИА «Орелград»