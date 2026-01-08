Губернатор предупредил орловцев о возможных проблемах с электричеством

8.1.2026 | 21:43 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

Причиной может стать циклон “Фрэнсис”.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующие заявления Андрей Клычков сделал во время последнего эфира в социальных сетях.

“Все службы и оперативный штаб региона приведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций – сообщать в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов, либо в “Орёлэнерго” по телефону горячей линии 8-800-220-0-220″, – указал он.

Также для связи можно использовать онлайн-сервисы “Россети Центр” – “Орёлэнерго”.

Как сообщили уже в компании, на данный момент в восстановительных работах задействованы 48 бригад – 165 специалистов и 111 единиц спецтехники. “Орёлэнерго” устраняет локальные нарушения на энергообъектах в различных муниципальных образованиях. Известно, в частности, о выездах во Мценский и в Краснозоренский районы.

“Фрэнсис” пробудет в нашей области до 10 января. На этот период губернатор рекомендовал жителям области не совершать дальних поездок либо вообще не покидать свои дома без особой необходимости. Ранее такую же рекомендацию дали в Администрации Орла.

ИА “Орелград”


