Клычков сообщил о повреждениях на объекте коммунальной инфраструктуры

9.1.2026 | 3:17 Важное, ЖКХ, Новости, СВО

Они зафиксированы в Орле.

Фото: портал Орловской области

Как уточнил губернатор Андрей Клычков, причиной стала “очередная вражеская атака”. Ранее (с 00:02 до 00:38) в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

“В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов”, – написал орловский глава в социальных сетях.

Также Клычков указал, что аварийные бригады ведут ремонтные работы, причём “в непростых погодных условиях”. Также на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

